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У львівському ресторані, де на весіллі отруїлися люди, виявили низку порушень

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. У львівському ресторані, де на весіллі отруїлися люди, Держпродспоживслужба виявила низку порушень. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради, передає УНН.

У львівському ресторані, де на весіллі отруїлися люди, виявили низку порушень

"У закладі допущено дуже серйозні порушення — дозволено принести певні страви організаторами весілля, які теж могли спричинити отруєння. Але і в самому закладі були надзвичайно великі порушення санітарного законодавства. У харчоблоці стелі, підлоги – усі уражені грибком", — розповіла головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області Зоряна Стоцько.

З її слів, також була порушена технологія приготування справ — готували страви, які заборонені для приготування в літній період – заливна риба, холодці, майонези власного приготування, печінкові торти, запечена печінка тощо. Тобто було багато страв, які є небезпечними в епідемічному відношенні в цей період, - додала Стоцько.

Окрім того, за її словами, в закладі на всі страви, які готувалися, відсутні технологічні картки і документи, які засвідчували б якість продуктів. Персонал, який був залучений до приготування страв, не мав медогляду й не пройшов гігієнічного навчання. Тому, за словами Стоцько, це все були фактори, які могли сприяти виникненню цього захворювання.

"Відібрано 12 проб готових кулінарних виробів, 20 змивів і обстежено персонал на носійство кишкової групи та стафілококу. Результатів ще немає, вони в роботі", - повідомила Стоцько.

Нагадаємо, у Львові у ресторані "Червона Рута" сталося масове отруєнні на весіллі.

Як повідомляв УНН, кількість потерпілих внаслідок отруєння у львівському ресторані зросла до 47-ми, ресторан закрили.

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