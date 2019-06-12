Отруєння на весіллі у Львові: кількість постраждалих зросла
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 12 червня. УНН. Кількість потерпілих внаслідок отруєння у львівському ресторані зросла до 47-ми, ресторан закрили. Про це повідомили УНН у Держслужбі з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів.
"Внаслідок спалаху захворювання на гостру кишкову інфекцію серед гостей весілля, які були присутні у ресторані "Червона Рута" у Львові, постраждало 47 осіб, з яких п’ятеро дітей. Госпіталізовано до інфекційного відділення з попереднім діагнозом "гостра кишкова інфекція" 40 осіб, з яких п’ятеро дітей, ще п’ятеро постраждалих перебувають на амбулаторному лікуванні",- повідомили у Держслубі.
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На час розслідування ресторан закрили до 24 червня.
Як повідомляв УНН, у Львові сталося масове отруєнні на весіллі.