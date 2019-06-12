Отравления на свадьбе во Львове: число пострадавших возросло

"В результате вспышки заболевания острой кишечной инфекцией среди гостей свадьбы, которые присутствовали в ресторане "Червона Рута" во Львове, пострадало 47 человек, из которых пятеро детей. Госпитализированы в инфекционное отделение с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция" 40 человек, из которых пятеро детей, еще пятеро пострадавших находятся на амбулаторном лечении", - сообщили в Госслужбе.



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На время расследования ресторан закрыли до 24 июня.



Как сообщал УНН, во Львове произошло массовое отравлении на свадьбе.