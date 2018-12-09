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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Во Львовской области насмерть замерз мужчина

Киев • УНН

 • 11160 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Радеховском районе Львовской области нашли тело местного жителя, который, вероятно, умер от переохлаждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Во Львовской области насмерть замерз мужчина

"8 декабря около 11:00 в с. Стоянов Радеховского района обнаружено тело местного жителя 1985 года рождения. Труп обнаружен без признаков насильственной смерти. Вероятная причина смерти – общее обморожение", – говорится в сообщении.

Тело погибшего направили в морг. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Как сообщал УНН, в Киеве более чем за две недели из-за гололеда травмировались 720 человек, из них 77 детей.

Напомним, почти на всей территории Украины в ближайшие дни ожидаются снег с дождем, гололедица, а также порывы ветра до 20 м/c.

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