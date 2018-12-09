Во Львовской области насмерть замерз мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Радеховском районе Львовской области нашли тело местного жителя, который, вероятно, умер от переохлаждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.
"8 декабря около 11:00 в с. Стоянов Радеховского района обнаружено тело местного жителя 1985 года рождения. Труп обнаружен без признаков насильственной смерти. Вероятная причина смерти – общее обморожение", – говорится в сообщении.
Тело погибшего направили в морг. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Как сообщал УНН, в Киеве более чем за две недели из-за гололеда травмировались 720 человек, из них 77 детей.
Напомним, почти на всей территории Украины в ближайшие дни ожидаются снег с дождем, гололедица, а также порывы ветра до 20 м/c.
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