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З початку погіршення погодних умов у Києві травмувалися 720 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Києві більш ніж за два тижні через ожеледицю травмувалися 720 людей, з них 77 дітей. Про це УНН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська. 

"З початку реєстрації, з 14 листопада, 720 людей - 643 дорослих і 77 дітей", - повідомила Наталія Вишневська.

Також, за її словами, реєстрацію почали з моменту появи першої ожеледиці.

Нагадаємо, на Україну насуваються морози.

Медики розповіли як захиститись від переохолодження. 

Для того, щоб захистити шкіру під час перебування на морозі, слід завчасно нанести захисний крем чи олію, а от зігріватися за допомогою гарячого чаю ні в якому разі не можна.

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