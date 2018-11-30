З початку погіршення погодних умов у Києві травмувалися 720 людей

"З початку реєстрації, з 14 листопада, 720 людей - 643 дорослих і 77 дітей", - повідомила Наталія Вишневська.



Також, за її словами, реєстрацію почали з моменту появи першої ожеледиці.



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