З початку погіршення погодних умов у Києві травмувалися 720 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Києві більш ніж за два тижні через ожеледицю травмувалися 720 людей, з них 77 дітей. Про це УНН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська.
"З початку реєстрації, з 14 листопада, 720 людей - 643 дорослих і 77 дітей", - повідомила Наталія Вишневська.
Також, за її словами, реєстрацію почали з моменту появи першої ожеледиці.
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