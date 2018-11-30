С начала ухудшения погодных условий в Киеве травмированы 720 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Киеве более чем за две недели из-за гололеда травмировались 720 человек, из них 77 детей. Об этом УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
"С начала регистрации, с 14 ноября, 720 человек - 643 взрослых и 77 детей", - сообщила Наталья Вишневская.
Также, по ее словам, регистрацию начали с момента появления первой гололеда.
Напомним, в Украине надвигаются морозы.
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Для того, чтобы защитить кожу во время пребывания на морозе, следует заблаговременно нанести защитный крем или масло, а вот согреваться с помощью горячего чая ни в коем случае нельзя.