С начала ухудшения погодных условий в Киеве травмированы 720 человек

"С начала регистрации, с 14 ноября, 720 человек - 643 взрослых и 77 детей", - сообщила Наталья Вишневская.



Также, по ее словам, регистрацию начали с момента появления первой гололеда.



Напомним, в Украине надвигаются морозы.



Медики рассказали, как защититься от переохлаждения.



Для того, чтобы защитить кожу во время пребывания на морозе, следует заблаговременно нанести защитный крем или масло, а вот согреваться с помощью горячего чая ни в коем случае нельзя.