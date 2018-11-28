В Україну йдуть сильні заморозки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Завтра, 29 листопада, на більшій частині території країни переважно без опадів, на дорогах України очікується ожеледиця. Про це у мережі Facebook повідомив Український гідрометцентр, передає УНН.
"Зокрема по всій території країни, окрім південної частини (АР Крим) очікується переважно без опадів. На Кримському півострові очікується невеликий дощ. По всій території країни очікується ожеледиця", - повідомили синоптики.
Вітер північно-східний та східний, 5-12 м/с, у південній та східній частині пориви 15-22 м/с.
Температура вночі 7-15 морозу, вдень 2-8 градусів морозу (в Карпатах вночі від 14 до 20, вдень від 7 до 12 градусів морозу); у південних областях вночі 2-9 градусів морозу, вдень близько 0 градусів.
Як повідомляв УНН, на Україну насуваються морози. Медики розповіли як захиститись від переохолодження. Для того, щоб захистити шкіру під час перебування на морозі, слід завчасно нанести захисний крем чи олію, а от зігріватися за допомогою гарячого чаю ні в якому разі не можна.