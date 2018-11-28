В Украину идут сильные заморозки
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Завтра, 29 ноября, на большей части территории страны преимущественно без осадков, на дорогах Украины ожидается гололедица. Об этом в сети Facebook сообщил Украинский гидрометцентр, передает УНН.
"В частности по всей территории страны, кроме южной части (АР Крым) ожидается преимущественно без осадков. На Крымском полуострове ожидается небольшой дождь. По всей территории страны ожидается гололедица", - сообщили синоптики.
Ветер северо-восточный и восточный, 5-12 м/с, в южной и восточной части порывы 15-22 м/с.
Температура ночью 7-15 мороза, днем 2-8 градусов мороза (в Карпатах ночью 14-20, днем 7-12 градусов мороза) в южных областях ночью 2-9 градусов мороза, днем около 0 градусов.
Как сообщал УНН, на Украину надвигаются морозы. Медики рассказали, как защититься от переохлаждения. Для того, чтобы защитить кожу во время пребывания на морозе, следует заблаговременно нанести защитный крем или масло, а вот согреваться с помощью горячего чая ни в коем случае нельзя.