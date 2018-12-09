У Львівській області на смерть замерз чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Радехівському районі Львівській області знайшли тіло місцевого жителя, який, ймовірно, помер від переохолодження. Про це повідомляє УНН з посиланням на департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
"8 грудня близько 11:00 у с. Стоянів Радехівського району виявлено тіло місцевого мешканця 1985 року народження. Труп виявлено без ознак насильницької смерті. Ймовірна причина смерті – загальне обмороження", – йдеться в повідомленні.
Тіло загиблого скерували в морг. Обставини події наразі встановлюються.
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Як повідомляв УНН, у Києві більш ніж за два тижні через ожеледицю травмувалися 720 людей, з них 77 дітей.
Нагадаємо, майже на всій території України найближчими днями очікуються сніг із дощем, ожеледиця, а також пориви вітру до 20 м/c.
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