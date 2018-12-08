Мокрий сніг та ожеледиця будуть в Україні ще майже тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Майже на всій території України найближчими днями очікуються сніг із дощем, ожеледиця та пориви вітру до 20 м/c. Про це повідомляють у прес-службі Українського гідрометцентру, передає УНН.
"Прогноз погоди на 9 грудня: хмарно з проясненнями, невеликий, у центральних областях помірний мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура у південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°. На решті території вночі від 3° тепла до 2° морозу, у східних та Сумській областях 2-7° морозу, вдень 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.
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У прес-службі додають: "10 грудня та вночі 11 грудня на Лівобережжі та в Карпатах очікується невеликий мокрий сніг та дощ, на сході - помірні опади. Вдень 11 грудня у східних, більшості південних та центральних областей - дощ та мокрий сніг, місцями сильний. У Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській та Миколаївській областях - налипання мокрого снігу, ожеледь; на решті території без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця".
Зазначають, що в середу, 12 грудня, в Україні очікується мокрий сніг та дощ, місцями, крім східних областей, сильні опади. Лише в західній частині - без істотних опадів.
13 грудня - слабкий мокрий сніг, вдень з дощем, у південних та східних областях - без істотних опадів. Температура вночі 0-6° морозу, в Карпатах до 9° морозу, 12 грудня на півдні та сході - близько 0°; вдень в Україні від 3° морозу до 3° тепла, у південній частині та на Донеччині - до 6° тепла.
Як повідомляв УНН раніше, згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні на цих вихідних 8-9 грудня будуть фіксуватися переважно дискомфортні погодні умови.