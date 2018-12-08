Мокрый снег и гололедица будут в Украине еще почти неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Почти на всей территории Украины в ближайшие дни ожидаются снег с дождем, гололедица и порывы ветра до 20 м/c. Об этом сообщают в пресс-службе Украинского гидрометцентра, передает УНН.
"Прогноз погоды по Украине на сутки 9 декабря: облачно с прояснениями, небольшой, в центральных областях умеренный мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура в южной части ночью 0-5° тепла, днем 3-8°. На остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, в восточных и Сумской областях 2-7 ° мороза, днем 0-5 ° тепла", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе добавляют: "10 декабря и ночью 11 декабря на Левобережье и в Карпатах ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на востоке - умеренные осадки. Днем 11 декабря в восточных, большинстве южных и центральных областей - дождь и мокрый снег, местами сильный. В Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях - налипание мокрого снега, гололед, на остальной территории без существенных осадков. на дорогах местами гололедица".
Отмечают, что в среду, 12 декабря, в Украине ожидается мокрый снег и дождь, местами, кроме восточных областей, сильные осадки. Лишь в западной части - без существенных осадков.
13 декабря - слабый мокрый снег, днем с дождем, в южных и восточных областях - без существенных осадков. Температура ночью 0-6° мороза, в Карпатах до 9° мороза, 12 декабря на юге и востоке - около 0°; днем в Украине от 3° мороза до 3° тепла, в южной части и в Донецкой области - до 6° тепла.
Как сообщал УНН ранее, согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине на этих выходных 8-9 декабря будут фиксироваться преимущественно дискомфортные погодные условия.