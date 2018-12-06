У Карпатах місцями намело 30 см снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Станом на сьогоднішній ранок висота снігового покриву в Українських Карпатах місцями сягає 30 см. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку відділу Укргідрометцентру, який спостерігає за сніголавинною ситуацією в Українських Карпатах.
"На сніголавинному посту Драгобрат: температура повітря -13,6°С. Висота снігового покриву становить 30 см", – йдеться в повідомленні.
На станції "Пожежевская" висота снігового покриву становить 7-30 см, сніг свіжий, добре закріплений, а температура повітря становить -11,6°С. Тут лавинобезпечно.
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На станції Плай висота снігового покриву – 1 см, сніг старий, щільний. Температура повітря тут 9,8°С морозу.
Як повідомляв УНН, сьогодні українців попередили про погіршення погоди. Вранці на сході, у центральних та південних областях України очікується туман, місцями складні відкладення ожеледі та паморозі.
Нагадаємо, у грудні цього року середня місячна температура на більшості території України прогнозується на рівні від 3° морозу до 1° тепла. Це дещо вище середніх багаторічних значень.