На Ельбрусі знайшли тіло альпіністки, яка загинула 31 рік тому
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. На Ельбрусі знайшли тіло альпіністки, яка, ймовірно, загинула під час сходження 31 рік тому. Про це повідомили ТАСС в прес-службі ГУ МНС по республіці, передає УНН.
"Тіло жінки знайшла група туристів на Ельбрусі на висоті близько 4 тис. метрів і повідомила про це рятувальників. За попередніми даними, альпіністка загинула при сходженні 31 рік тому. Тіло евакуйовано", - сказали у відомстві.
Особа жінки встановлена, при ній знайдені були документи.
"Знайдений паспорт на ім'я Олени Костянтинівни Базикіної 1951 року народження, уродженки міста Нова Ладога Ленінградської області, в якому знаходився також авіаквиток на її ім'я, датований 10.04.1987 року з Москви в Мінеральні Води", - уточнили в прес-службі.
У 1987 році в районі, де знайдено тіло, через сходження лавини загинула група альпіністів із семи чоловік. Тоді пошуки загиблих не увінчалися успіхом.
Нагадаємо, в Кабардино-Балкарській республіці через підйом рівня річки перекрили федеральну автодорогу Прохолодний - Азау, що веде до підніжжя Ельбрусу.