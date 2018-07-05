В России затопило единственную дорогу на Эльбрус

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 1016 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 92002 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 113922 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 134748 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 141488 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 178845 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155938 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142961 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130634 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 188996 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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В России затопило единственную дорогу на Эльбрус

В России затопило единственную дорогу на Эльбрус

Киев  •  УНН

 • 9699 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. В Кабардино-Балкарской республике из-за подъема уровня реки перекрыли федеральную автодорогу Прохладный - Азау, ведущую к подножию Эльбруса. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС, передает УНН.

“В 07:00 мск в Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в результате прохождения обильных осадков произошел подъем уровня реки Баксан. В результате произошло подтопление участков автодороги А-158 Прохладный — Баксан — Азау 61 км и выше за г.о.Тырныауз. В настоящее время автодорога перекрыта силами ГИБДД Эльбрусского района”, — говорится в сообщении.

По словам замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберта Хаджиева, дорога подтоплена в трех местах.

Напомним, Госдепартамент США в пятницу опубликовал очередное предупреждение об опасности поездок на Северный Кавказ и незаконно аннексированного полуострова Крым утверждая, что там они могут стать жертвами “терроризма и подвергнуться преследованию”.

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