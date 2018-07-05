В России затопило единственную дорогу на Эльбрус
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В Кабардино-Балкарской республике из-за подъема уровня реки перекрыли федеральную автодорогу Прохладный - Азау, ведущую к подножию Эльбруса. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС, передает УНН.
“В 07:00 мск в Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в результате прохождения обильных осадков произошел подъем уровня реки Баксан. В результате произошло подтопление участков автодороги А-158 Прохладный — Баксан — Азау 61 км и выше за г.о.Тырныауз. В настоящее время автодорога перекрыта силами ГИБДД Эльбрусского района”, — говорится в сообщении.
По словам замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберта Хаджиева, дорога подтоплена в трех местах.
Напомним, Госдепартамент США в пятницу опубликовал очередное предупреждение об опасности поездок на Северный Кавказ и незаконно аннексированного полуострова Крым утверждая, что там они могут стать жертвами “терроризма и подвергнуться преследованию”.