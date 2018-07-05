У Росії затопило єдину дорогу на Ельбрус

"О 07:00 мск в Центр управління в кризових ситуаціях головного управління МНС Росії по КБР надійшло повідомлення про те, що в результаті проходження рясних опадів стався підйом рівня річки Баксан. В результаті сталося підтоплення ділянок автодороги А-158 Прохолодний - Баксан - Азау 61 км і вище за г.о.Тирниауз. Зараз автодорога перекрита силами ГІБДД Ельбруського району", - йдеться в повідомленні.

За словами заступника начальника Ельбруського високогірного пошуково-рятувального загону МНС Росії Альберта Хаджиєва, дорога підтоплена в трьох місцях.

Нагадаємо, Держдепартамент США в п'ятницю опублікував чергове попередження про небезпеку поїздок до Північного Кавказу і незаконно анексованого півострова Крим, стверджуючи, що там вони можуть стати жертвами "тероризму і піддатися переслідуванню".