У Росії затопило єдину дорогу на Ельбрус

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КИЇВ. 5 липня. УНН. У Кабардино-Балкарській республіці через підйом рівня річки перекрили федеральну автодорогу Прохолодний - Азау, що веде до підніжжя Ельбрусу. Про це ТАСС повідомили в регіональному управлінні МНС, передає УНН.

"О 07:00 мск в Центр управління в кризових ситуаціях головного управління МНС Росії по КБР надійшло повідомлення про те, що в результаті проходження рясних опадів стався підйом рівня річки Баксан. В результаті сталося підтоплення ділянок автодороги А-158 Прохолодний - Баксан - Азау 61 км і вище за г.о.Тирниауз. Зараз автодорога перекрита силами ГІБДД Ельбруського району", - йдеться в повідомленні.

За словами заступника начальника Ельбруського високогірного пошуково-рятувального загону МНС Росії Альберта Хаджиєва, дорога підтоплена в трьох місцях.

Нагадаємо, Держдепартамент США в п'ятницю опублікував чергове попередження про небезпеку поїздок до Північного Кавказу і незаконно анексованого півострова Крим, стверджуючи, що там вони можуть стати жертвами "тероризму і піддатися переслідуванню".

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