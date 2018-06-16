Госдепартамент вновь рекомендовал американцам не посещать Крым и Северный Кавказ

“Госдепартамент, по-прежнему советует пересмотреть свои планы совершить путешествие в Россию. Следует избегать любых поездок на Северный Кавказ, в том числе в Чечню и на гору Эльбрус в связи с тем, что там имеют место нарушения общественного порядка и терроризм”, — говорится в распространенном заявлении.

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Что касается Крыма, то в Госдепартаменте определяют эту территорию как такую, “что находится под оккупацией иностранного государства”, где любой может подвергнуться преследованию со стороны “оккупационной власти”. В документе говорится об усиленном военном присутствии России в Крыму, и о том, что принадлежность полуострова после незаконной аннексии 2014 году Россией не признается мировым сообществом.

“В Крыму продолжается преследование иностранцев и представителей местного населения, выступающих против новой власти”, — напоминает документ о положении крымских татар.

Напомним, информационный портал BuzzFeed со ссылкой на анонимные источники в дипломатической среде сообщил, что президент США Дональд Трамп якобы заявил другим лидерам “Большой семерки”, что Крым является российским, поскольку его жители говорят на русском языке. По данным портала, такую ​​позицию руководитель вашингтонской администрации изложил в пятницу за ужином на канадском курорте Ла Мальбе в провинции Квебек. Трамп также задался вопросом, почему лидеры G7 находятся на стороне Украины, которую он назвал “одной из самых коррумпированных стран в мире”.

Как отмечалось в публикации, осталось неясным, были ли эти слова сказаны жартомаабо они свидетельствуют о радикальном развороте во внешней политике США.