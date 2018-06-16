Госдепартамент вновь рекомендовал американцам не посещать Крым и Северный Кавказ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Госдепартамент США в пятницу опубликовал очередное предупреждение об опасности поездок на Северный Кавказ и незаконно аннексированного полуострова Крым утверждая, что там они могут стать жертвами “терроризма и подвергнуться преследованию”. Чиновникам американского правительства посещать оба региона прямо запрещено, передает УНН.
“Госдепартамент, по-прежнему советует пересмотреть свои планы совершить путешествие в Россию. Следует избегать любых поездок на Северный Кавказ, в том числе в Чечню и на гору Эльбрус в связи с тем, что там имеют место нарушения общественного порядка и терроризм”, — говорится в распространенном заявлении.
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Что касается Крыма, то в Госдепартаменте определяют эту территорию как такую, “что находится под оккупацией иностранного государства”, где любой может подвергнуться преследованию со стороны “оккупационной власти”. В документе говорится об усиленном военном присутствии России в Крыму, и о том, что принадлежность полуострова после незаконной аннексии 2014 году Россией не признается мировым сообществом.
“В Крыму продолжается преследование иностранцев и представителей местного населения, выступающих против новой власти”, — напоминает документ о положении крымских татар.
Напомним, информационный портал BuzzFeed со ссылкой на анонимные источники в дипломатической среде сообщил, что президент США Дональд Трамп якобы заявил другим лидерам “Большой семерки”, что Крым является российским, поскольку его жители говорят на русском языке. По данным портала, такую позицию руководитель вашингтонской администрации изложил в пятницу за ужином на канадском курорте Ла Мальбе в провинции Квебек. Трамп также задался вопросом, почему лидеры G7 находятся на стороне Украины, которую он назвал “одной из самых коррумпированных стран в мире”.
Как отмечалось в публикации, осталось неясным, были ли эти слова сказаны жартомаабо они свидетельствуют о радикальном развороте во внешней политике США.