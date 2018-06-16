Держдепартамент знову рекомендував американцям не відвідувати Крим і Північний Кавказ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Держдепартамент США в п’ятницю опублікував чергове попередження про небезпеку поїздок до Північного Кавказу і незаконно анексованого півострова Крим, стверджуючи, що там вони можуть стати жертвами “тероризму і піддатися третируванню”. Чиновникам американського уряду відвідувати обидва регіони прямо заборонено, передає УНН.
“Держдепартамент, як і раніше, радить переглянути свої плани здійснити подорож до Росії. Слід уникати будь-яких поїздок до Північного Кавказу, в тому числі в Чечню і на гору Ельбрус у зв’язку з тим, що там мають місце порушень громадського порядку і тероризм”, — йдеться в поширеній заяві.
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Що стосується Криму, то в Держдепартаменті визначають цю територію як таку, “що знаходиться під окупацією іноземної держави”, де будь-хто може піддатися переслідуванню з боку “окупаційної влади”. У документі йдеться про посилену військову присутність Росії у Криму, і про те, що приналежність півострова після незаконної анексії 2014 року Росією не визнається світовим співтовариством.
“У Криму триває переслідування іноземців і тих представників місцевого населення, які виступають проти нової влади”, — нагадує документ про становище кримських татар.
Нагадаємо, інформаційний портал BuzzFeed з посиланням на анонімні джерела в дипломатичному середовищі повідомив, що президент США Дональд Трамп нібито заявив іншим лідерам “Великої сімки”, що Крим є російським, оскільки його мешканці говорять російською мовою. За даними порталу, таку позицію керівник вашингтонської адміністрації виклав у п’ятницю за вечерею на канадському курорті Ла Мальбе в провінції Квебек. Трамп також задався питанням, чому лідери G7 знаходяться на стороні України, яку він назвав “однією з найбільш корумпованих країн у світі”.
Як зазначалося в публікації, залишилося неясним, чи були ці слова сказані жартомаабо ж вони свідчать про радикальне розвороті у зовнішній політиці США.