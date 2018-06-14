Білий дім відмовився коментувати приписувані Трампу слова про "російський Крим"

“Дозвольте мені відповісти на ваше перше запитання: мені ні про який такий коментар не відомо. Я знаю, що про це (висловлювання Трампа) повідомили. Але я не збираюся коментувати приватні переговори, в яких я не приймала участь, і про яких у мене немає інформації”, — заявила прес-секретар Білого дому на традиційному брифінгу для журналістів.

Нагадаємо, інформаційний портал BuzzFeed з посиланням на анонімні джерела в дипломатичному середовищі повідомив, що президент США Дональд Трамп заявив іншим лідерам “Великої сімки”, що Крим є російським, оскільки його мешканці говорять російською мовою. За даними порталу, таку позицію керівник вашингтонської адміністрації виклав у п’ятницю за вечерею на канадському курорті Ла Мальбе в провінції Квебек. Трамп також задався питанням, чому лідери G7 знаходяться на стороні України, яку він назвав “однією з найбільш корумпованих країн у світі”.

Як зазначалося в публікації, залишилося неясним, чи були ці слова сказані жартома або ж вони свідчать про радикальний перегляд зовнішньої політики США.

Слід зазначити, що новинна інтернет медіа-компанія BuzzFeed неодноразово піддавалася критиці за впровадження “природної (нативної) реклами” у свої матеріали, неодноразові випадки систематичного плагіату, а також через публікацію неперевіреної сумнівних матеріалів.