На Эльбрусе нашли тело альпинистки, погибшей 31 год назад
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. На Эльбрусе нашли тело альпинистки, которая предположительно погибла во время восхождения 31 год назад. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике, передает УНН.
"Тело женщины нашла группа туристов на Эльбрусе на высоте около 4 тыс. метров и сообщила об этом спасателям. По предварительным данным, альпинистка погибла при восхождении 31 год назад. Тело эвакуировано", - сказали в ведомстве.
Личность женщины установлена, при ней найдены были документы.
"Найден паспорт на имя Елены Константиновны Базыкиной 1951 года рождения, уроженки города Новая Ладога Ленинградской области, в котором находился также авиабилет на ее имя, датированный 10.04.1987 года из Москвы в Минеральные Воды", - уточнили в пресс-службе.
В 1987 году в районе, где найдено тело, из-за схода лавины погибла группа альпинистов из семи человек. Тогда поиски погибших не увенчались успехом.
Напомним, в Кабардино-Балкарской республике из-за подъема уровня реки перекрыли федеральную автодорогу Прохладный - Азау, ведущую к подножию Эльбруса.