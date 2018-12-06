В Карпатах местами намело 30 см снега
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. По состоянию на сегодняшнее утро высота снежного покрова в Украинских Карпатах местами достигает 30 см. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу отдела Укргидрометцентра, который наблюдает за снеголавинной ситуацией в Украинских Карпатах.
"На снеголавинном посту Драгобрат: температура воздуха -13,6 ° С. Высота снежного покрова составляет 30 см", – говорится в сообщении.
На станции "Пожежевская" высота снежного покрова составляет 7-30 см, снег свежий, хорошо закреплен, а температура воздуха составляет -11,6°С. Здесь лавиннобезопасно.
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На станции Плай высота снежного покрова - 1 см, снег старый, плотный. Температура воздуха здесь 9,8°С мороза.
Как сообщал УНН, сегодня украинцев предупредили об ухудшении погоды. Утром на востоке, в центральных и южных областях Украины ожидается туман, местами сложные отложения гололеда и изморози.
Напомним, в декабре этого года средняя месячная температура на большей части территории Украины прогнозируется на уровне от 3° мороза до 1° тепла. Это несколько выше средних многолетних значений.