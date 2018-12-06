Українців попередили про погіршення погоди
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Вранці у четвер на сході, у центральних та південних областях України очікується туман, видимість 200-500 м, місцями складні відкладення ожеледі та паморозі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, вранці 6 грудня у східних, центральних та південних областях туман, видимість 200-500 м, місцями складні відкладення ожеледі та паморозі, в Донецькій області подекуди сильні відкладення ожеледі та паморозі, на дорогах місцями ожеледиця", - повідомили у відомстві.
Загалом, за даними синоптиків, 6 грудня у східних, вночі також у північних та центральних областях невеликий мокрий сніг, на сході з дощем; на решті території без істотних опадів.
Вітер північно-західний (у східних областях - східний), 5-10 м/с.
Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла; в Карпатах вдень 1-5° морозу.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на грудень.