Украинцев предупредили об ухудшении погоды
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Утром в четверг на востоке, в центральных и южных областях Украины ожидается туман, видимость 200-500 м, местами сложные отложения гололеда и изморози. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
По данным Укргидрометцентра, утром 6 декабря в восточных, центральных и южных областях туман, видимость 200-500 м, местами сложные отложения гололеда и изморози, в Донецкой области местами сильные отложения гололеда и изморози, на дорогах местами гололедица", - сообщили в ведомстве.
В целом, по данным синоптиков, 6 декабря в восточных, ночью также в северных и центральных областях небольшой мокрый снег, на востоке с дождем; на остальной территории без существенных осадков.
Ветер северо-западный (в восточных областях - восточный), 5-10 м/с.
Температура днем от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах днем 1-5° мороза.
Напомним, синоптики дали прогноз на декабрь.