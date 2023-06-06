В Луганской области у 75% детей оккупанты обнаружили "болезни" - ОВА

Цитата

"Детей вывозят в российскую федерацию под предлогом лечения и оздоровления. В течение двух месяцев они четко проводили линию обследования наших деток, и там у 75% детей обнаружили, что они больны и им немедленно необходимо оказание помощи в санаторно-курортной зоне", - сказал он.

Детали

По словам Лысогора, оккупанты пытаются "переламывать" украинскую молодежь, чтобы воспитывать ее в духе "русского мира". Глава ОВА подчеркнул, что Украина сообщает об этих случаях на международных платформах, и подчеркнул, что виновные в преступлениях понесут ответственность.

Кроме этого, он отметил, что на оккупированных территориях осталось много гражданского населения, которые не смогли выехать после 24 февраля 2022 года из-за того, что территория была быстро окружена. По его словам, сейчас выехать "проблематично и дорого", а мужчин останавливают на блокпостах и сразу направляют в военкоматы.

Отвечая на вопрос о гуманитарной ситуации на временно оккупированных территориях, глава ОВА проинформировал, что враг отказывает представителям Красного Креста заехать туда.

"То, что касается территории, приближенной к линии соприкосновения, в частности Северодонецке, Рубежном, Кременной ситуация очень проблемная как в гуманитарном плане, так и в медицинском обеспечении наших граждан", - сказал Лысогор.

Он добавил, что люди в оккупации ожидают украинского контрнаступления и сообщают, что у войск рф в пунктах, приближенных к линии соприкосновения, "есть панические настроения".

"За последние дни они (военные рф, - ред.) очень начали сильно перемещаться, пытаться там закрепляться, а кто-то и выезжать. Наши люди ждут. Общение с ними есть. Информацию мы получаем", - подытожил он.

Напомним

В Рубежном Луганской области оккупанты принудительно паспортизируют стихийных торговцев.