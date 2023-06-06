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У Луганській області у 75% дітей окупанти виявили "хвороби" - ОВА

Київ • УНН

 • 305405 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. На території тимчасово окупованої Луганської області загарбники начебто виявили "хвороби" у 75% дітей. Їх вивозять до росії під приводом лікування та оздоровлення, розповів голова Луганської ОВА Артем Лисогор в ефірі національного телемарафону, передає УНН.

У Луганській області у 75% дітей окупанти виявили "хвороби" - ОВА

Цитата

"Дітей вивозять до російської федерації під приводом лікування та оздоровлення. Протягом двох місяців вони чітко проводили лінію обслідування наших діток, і там у 75 % дітей виявили, що вони хворі і їм негайно необхідно надання допомоги у санаторно-курортній зоні", - сказав він.

Деталі

За словами Лисогора, окупанти намагаються "переломлювати" українську молодь, щоб виховувати її у дусі "руського миру". Глава ОВА підкреслив, що Україна повідомляє про ці випадки на міжнародних платформах, і наголосив, що винні у злочинах понесуть відповідальність.

Крім цього, він відзначив, що на окупованих територіях залишилося багато цивільного населення, які не змогли виїхати після 24 лютого 2022 року через те, що територія була швидко оточена. За його словами, наразі виїхати "проблематично та дорого", а чоловіків зупиняють на блокпостах та одразу направляють до військоматів.

Відповідаючи на запитання щодо гуманітарної ситуації на тимчасово окупованих територіях, глава ОВА поінформував, що ворог відмовляє представникам Червоного Хреста заїхати туди.

"Те, що стосується території, наближеної до лінії зіткнення, зокрема Сєверодонецьку, Рубіжному, Кремінній ситуація дуже проблемна як у гуманітарному плані, так і в медичному забезпеченні наших громадян", - сказав Лисогор.

Він додав, що люди в окупації очікують на український контрнаступ та повідомляють, що у військ рф в пунктах, наближених до лінії зіткнення, "є панічні настрої".

"За останні дні вони (військові рф, - ред.) дуже почали сильно переміщуватись, намагатись там закріплюватись, а хтось і виїжджати. Наші люди чекають. Спілкування з ними є. Інформацію ми отримуємо", - підсумував він.

Нагадаємо

У Рубіжному Луганської області окупанти примусово паспортизують стихійних торгівців.

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