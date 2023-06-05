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Луганщина: окупанти погрожують населенню через відсутність російських паспортів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. У Рубіжному Луганської області окупанти примусово паспортизують стихійних торгівців, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН.

Луганщина: окупанти погрожують населенню через відсутність російських паспортів

Деталі

"У Рубіжному росіяни взялися за паспортизацію стихійних торгівців. Погрожують, що без цього документу не дозволять працювати", - наспиав Лисогор у Telegram.

Аналогічний тиск, з його слів, здійснюється й на фізичних осіб - підприємців. Їм необхідно до 30 червня зробити перереєстрацію ФОП. Для цього, звісно що, потрібно мати паспорт рф. 

З його слів, наголошують, що вищеназвані терміни проходження процедури позначені "федеральним законом" і подовжені не будуть.

Лисогор повідомив також, що зазвичай росіяни наприкінці тижня зменшують наступальну активність, але не цього разу.

"Працювала і їхня піхота, і артилерія. Атакував ворог в районах Новоселівського та Білогорівки. Намагання окупантів зупинені вогневим ураженням – вони не можуть розвинути власний успіх", - написав Лисогор.

Також керівник Луганської ОВА розповів, що під обстрілами з боку противника опинилися Невське та Макіївка. Авіаудар знов було завдано по Сергіївці.

Доповнення

Раніше голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомляв, що у Станиці Луганській у Луганській області загарбники з червня не видаватимуть зарплату без відкритого рахунку в банку рф.

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