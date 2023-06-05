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Луганщина: оккупанты угрожают населению из-за отсутствия российских паспортов

Киев • УНН

 • 701982 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. В Рубежном Луганской области оккупанты принудительно паспортизируют стихийных торговцев, сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.

Луганщина: оккупанты угрожают населению из-за отсутствия российских паспортов

Детали

"В Рубежном россияне взялись за паспортизацию стихийных торговцев. Угрожают, что без этого документа не позволят работать", - написал Лысогор в Telegram.

Аналогичное давление, по его словам, осуществляется и на физических лиц - предпринимателей. Им необходимо до 30 июня сделать перерегистрацию ФЛП. Для этого, естественно, нужно иметь паспорт рф. 

С его слов, отмечают, что вышеназванные сроки прохождения процедуры обозначены "федеральным законом" и продлены не будут.

Лысогор сообщил также, что обычно россияне в конце недели уменьшают наступательную активность, но не в этот раз.

"Работала и их пехота, и артиллерия. Атаковал враг в районах Новоселовского и Белогоровки. Попытки оккупантов остановлены огневым поражением – они не могут развить собственный успех", - написал Лысогор.

Также руководитель Луганской ОВА рассказал, что под обстрелами со стороны противника оказались Невское и Макеевка. Авиаудар вновь был нанесен по Сергеевке.

Дополнение

Ранее глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщал, что в Станице Луганской в Луганской области захватчики с июня не будут выдавать зарплату без открытого счета в банке рф.

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