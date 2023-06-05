Луганщина: оккупанты угрожают населению из-за отсутствия российских паспортов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. В Рубежном Луганской области оккупанты принудительно паспортизируют стихийных торговцев, сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.
Детали
"В Рубежном россияне взялись за паспортизацию стихийных торговцев. Угрожают, что без этого документа не позволят работать", - написал Лысогор в Telegram.
Аналогичное давление, по его словам, осуществляется и на физических лиц - предпринимателей. Им необходимо до 30 июня сделать перерегистрацию ФЛП. Для этого, естественно, нужно иметь паспорт рф.
С его слов, отмечают, что вышеназванные сроки прохождения процедуры обозначены "федеральным законом" и продлены не будут.
Лысогор сообщил также, что обычно россияне в конце недели уменьшают наступательную активность, но не в этот раз.
"Работала и их пехота, и артиллерия. Атаковал враг в районах Новоселовского и Белогоровки. Попытки оккупантов остановлены огневым поражением – они не могут развить собственный успех", - написал Лысогор.
Также руководитель Луганской ОВА рассказал, что под обстрелами со стороны противника оказались Невское и Макеевка. Авиаудар вновь был нанесен по Сергеевке.
Дополнение
Ранее глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщал, что в Станице Луганской в Луганской области захватчики с июня не будут выдавать зарплату без открытого счета в банке рф.