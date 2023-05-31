Загарбники у Станиці Луганській не видаватимуть зарплату без рахунку в банку рф - ОВА

Цитата

"Загарбники продовжують насаджувати російське громадянство населенню у різний спосіб. Зокрема, у Станиці Луганській, працівників однієї із бюджетних установ попередили, що у червні заробітну платню зможуть отримати лише ті, хто переоформився у російському банку", - повідомив Лисогор.

Деталі

Також голова ОВА повідомив, що аби забезпечити необхідний відсоток явки на так званих перших виборах «лнр», окупанти йдуть на будь-які хитрощі. "Це, зокрема, довгострокове волевиявлення, яким передбачено для виборців, що проживають у віддалених населених пунктах. Вони можуть віддати свій голос упродовж 20 діб до дня голосування. Що заважає у віддаленому селі відкрити виборчу дільницю і голосувати протягом одного дня? Напевно, відсоток явки", - зазначив він.

Що стосується ситуація на фронті, то, зі слів Лисогора, поблизу Новоселівського та Кузьминого спробували просунутися росіяни.

"Українські захисники стримали ворожі намагання атакувати поблизу Новоселівського та південніше Кузьминого, що недалеко від Кремінної. Цього разу гаряче було і на Сватівщині, і поблизу Кремінної – противник йшов у наступ з двох напрямків. Але повсюди його зупинили. Стельмахівка та Білогорівка вкотре витримали удар з авіації. Крім Білогорівки, росіяни вели артилерійський обстріл Невського – місцеві жителі, що залишаються там, щодня ризикують життям та виїхати погоджуються одиниці", - вказав він.

Доповнення

Загалом, протягом доби, що минула, ворог завдав по Україні 64 авіаційні та 1 ракетний удари, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.