Захватчики в Станице Луганской не будут выдавать зарплату без счета в банке рф - ОВА

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"Захватчики продолжают насаждать российское гражданство населению различными способами. В частности, в Станице Луганской, работников одного из бюджетных учреждений предупредили, что в июне заработную плату смогут получить только те, кто переоформился в российском банке", - сообщил Лысогор.

Детали

Также глава ОВА сообщил, что чтобы обеспечить необходимый процент явки на так называемых первых выборах «лнр», оккупанты идут на любые ухищрения. "Это, в частности, долгосрочное волеизъявление, которым предусмотрено для избирателей, проживающих в отдаленных населенных пунктах. Они могут отдать свой голос в течение 20 суток до дня голосования. Что мешает в отдаленном селе открыть избирательный участок и голосовать в течение одного дня? Наверное, процент явки", - отметил он.

Что касается ситуация на фронте, то, по словам Лысогора, вблизи Новоселовского и Кузьминого попытались продвинуться россияне.

"Украинские защитники сдержали вражеские попытки атаковать вблизи Новоселовского и южнее Кузьминого, что недалеко от Кременной. На этот раз горячо было и на Сватовщине, и вблизи Кременной – противник шел в наступление с двух направлений. Но повсюду его остановили. Стельмаховка и Белогоровка в очередной раз выдержали удар с авиации. Кроме Белогоровки, россияне вели артиллерийский обстрел Невского – местные жители, которые остаются там, ежедневно рискуют жизнью и выехать соглашаются единицы", - указал он.

Дополнение

В целом, в течение минувших суток враг нанес по Украине 64 авиационных и 1 ракетный удар, совершил 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня.