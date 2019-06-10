В Литве многодетным семьям выдадут "скидочные карты" на продукты
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. В конце лета жителям Литвы начнут выдавать "семейные карты", с помощью которых можно получить скидки на товары и услуги, передает УНН со ссылкой на Delfi.
Карты получат семьи, воспитывающие троих и более детей (младше 18 лет) и семьи с детьми-инвалидами. Согласно подсчетам, карты получат примерно 63 тыс. литовских семей.
Какие скидки будут предоставлены владельцам карт - пока не ясно. Но известно, что речь идет о скидках на транспорт, продукты, культурные мероприятия.
Карты будут выдавать бесплатно, они будут действовать на территории всей Литвы.
Часть карт будет рассылаться через литовскую почту, еще часть - раздаваться во время специальных семейных мероприятий.
Напомним, как сообщал УНН, ранее правительство Литвы приняло решение о введении "талонов на питания" для малообеспеченных жителей. На реализацию программы выделено 5 миллионов евро. Раздавать такие талоны планируют уже в следующем году.
Отметим, что украинские политики активно обсуждали инициативу Литвы о введении талонов на питание. В частности, народный депутат Петр Юрчишин заявил, что Украина сегодня не может себе позволить реализацию подобной программы поддержки бедного населения в силу ее дороговизны.
Также напомним, что в Украине ощутимо дорожают продукты питания. По словам депутата Сергея Тригубенко, не последнюю негативную роль в этом вопросе сыграл отказ государства от регулирования цен на соцпродукты.
"Отпускать рынок продуктов в свободное плавание можно лишь при условии социального благополучия в стране. У нас же его нет... И сегодня мало в каком саду и школе полноценно кормят детей, а пенсионеры между сезонами сбора овощей пересиживают на запасах и макаронах. При таких условиях государство не должно и просто не имело права экспериментировать с ценами на самое необходимое", - заявил политик.