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У Литві багатодітним сім'ям видадуть "картки знижок" на продукти

У Литві багатодітним сім'ям видадуть "картки знижок" на продукти

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Наприкінці літа жителям Литви почнуть видавати "сімейні картки", за допомогою яких можна отримати знижки на товари і послуги, передає УНН з посиланням на Delfi.

Картки отримають сім'ї, які виховують трьох і більше дітей (молодше 18 років) і сім'ї з дітьми-інвалідами. Згідно з підрахунками, картки отримають приблизно 63 тис. литовських родин.

Які знижки будуть надані власникам карт - поки не ясно. Але відомо, що йдеться про знижки на транспорт, продукти, культурні заходи.

Карти будуть видавати безплатно, вони будуть діяти на території всієї Литви.

Частина карт буде розсилатися через литовську пошту, ще частина - розповсюджуватися під час спеціальних сімейних заходів.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, раніше уряд Литви ухвалив рішення про введення "талонів на харчування" для малозабезпечених жителів. На реалізацію програми виділено 5 мільйонів євро. Роздавати такі талони планують вже в наступному році.

Відзначимо, що українські політики активно обговорювали ініціативу Литви про введення талонів на харчування. Зокрема, народний депутат Петро Юрчишин заявив, що Україна сьогодні не може собі дозволити реалізацію подібної програми підтримки бідного населення, зважаючи на її дорожнечу.

Також нагадаємо, що в Україні відчутно дорожчають продукти харчування. За словами депутата Сергія Тригубенка, не останню негативну роль у цьому питанні зіграла відмова держави від регулювання цін на соцпродукти.

"Відпускати ринок продуктів у вільне плавання можна лише за умови соціального благополуччя в країні. У нас же його немає... І сьогодні мало у якому садку і школі повноцінно годують дітей, а пенсіонери між сезонами збору овочів пересиджують на запасах і макаронах. При таких умовах держава не повинна і просто не мала права експериментувати з цінами на найнеобхідніше", - заявив політик.

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