В следующем году литовцам будут выдавать талоны на еду

В настоящее время поправки в действующее законодательство согласовываются с другими министерствами. В дальнейшем проект должен быть одобрен Сеймом и Европейской комиссией.

Введение продовольственных купонов является мерой борьбы с повышением цен на продукты питания. Предполагается, что ваучерами смогут воспользоваться все жители республики, которые воспитывают детей дошкольного возраста. На одного человека в месяц планируют выделить три купона, по которым положена скидка на продукты в размере 20%.

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На реализацию программы выделено 5 миллионов евро.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что подобная мера успешно используется в других государствах. Тем не менее, система ваучеров вызвала бурную дискуссию в обществе. В частности, советник президента Литвы Миндаугас Линге назвал ваучеры "реликтом советской эпохи", а в литовских СМИ отметили, что подобная система вызывает сомнения у Министерства сельского хозяйства.

Как писал УНН, украинские политики также активно обсуждали инициативу Литвы о введении талонов на питание.

В частности, народный депутат Петр Юрчишин, что Украина сегодня не может себе позволить реализацию подобной программы поддержки бедного населения в силу ее дороговизны.

Отметим, что в Украине продолжают ощутимо дорожать продукты питания. По словам депутата Сергея Тригубенка, не последнюю негативную роль в этом вопросе сыграл отказ государства от регулирования цен на соцпродукты.

"Отпускать рынок продуктов в свободное плавание можно лишь при условии социального благополучия в стране. У нас же его нет... И сегодня мало в каком саду и школе полноценно кормят детей, а пенсионеры между сезонами сбора овощей пересиживают на запасах и макаронах. При таких условиях государство не должно и просто не имело права экспериментировать с ценами на самое необходимое", - считает политик.