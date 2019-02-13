Наступного року литовцям видаватимуть талони на їжу

У даний час поправки в чинне законодавство узгоджуються з іншими міністерствами. Надалі проект повинен бути схвалений Сеймом і Європейською комісією.

Введення продовольчих купонів є заходом боротьби з підвищенням цін на продукти харчування. Передбачається, що ваучерами зможуть скористатися всі жителі республіки, які виховують дітей дошкільного віку. На одну людину в місяць планують виділити три купона, за якими належить знижка на продукти в розмірі 20%.

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На реалізацію програми виділено 5 мільйонів євро.

Прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс заявив, що подібна міра успішно використовується в інших державах. Проте, система ваучерів викликала бурхливу дискусію у суспільстві. Зокрема, радник президента Литви Міндаугас Лінге назвав ваучери "реліктом радянської епохи", а в литовських ЗМІ відзначили, що подібна система викликає сумніви у Міністерства сільського господарства.

Як писав УНН, українські політики також активно обговорювали ініціативу Литви про введення талонів на харчування.

Зокрема, народний депутат Петро Юрчишин, що Україна сьогодні не може собі дозволити реалізацію подібної програми підтримки бідного населення в силу її дорожнечі.

Зазначимо, що в Україні продовжують відчутно дорожчати продукти харчування. За словами депутата Сергія Тригубенка, не останню негативну роль в цьому питанні зіграла відмова держави від регулювання цін на соцпродукти.

"Відпускати ринок продуктів у вільне плавання можна лише за умови соціального благополуччя в країні. У нас же його немає... І сьогодні мало в якому садку і школі повноцінно годують дітей, а пенсіонери між сезонами збору овочів пересиджують на запасах і макаронах. При таких умовах держава не повинна і просто не мало права експериментувати з цінами на найнеобхідніше", - вважає політик.