Наступного року литовцям видаватимуть талони на їжу

ukru
12:58 • 100545 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 222590 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 220593 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 207996 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 224974 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 203103 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 179761 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 338653 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 163192 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 289803 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.3 м/с
46 %
757 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 184433 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 185494 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 169653 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

13:47 • 157460 перегляди
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

14:20 • 110359 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 256775 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 338653 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 289803 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 264096 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 224049 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 116076 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 114237 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 117281 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 112041 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 118645 перегляди
Актуальне
Наступного року литовцям видаватимуть талони на їжу

Наступного року литовцям видаватимуть талони на їжу

Київ • УНН

 • 10050 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Цього літа Міністерство сільського господарства Литви планує прийняти остаточні закони про введення продовольчих купонів. Сама система запрацює в наступному році, передає УНН з посиланням на lt.sputniknews.

У даний час поправки в чинне законодавство узгоджуються з іншими міністерствами. Надалі проект повинен бути схвалений Сеймом і Європейською комісією.

Введення продовольчих купонів є заходом боротьби з підвищенням цін на продукти харчування. Передбачається, що ваучерами зможуть скористатися всі жителі республіки, які виховують дітей дошкільного віку. На одну людину в місяць планують виділити три купона, за якими належить знижка на продукти в розмірі 20%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні значно подорожчали соціальні продукти харчування

На реалізацію програми виділено 5 мільйонів євро.

Прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс заявив, що подібна міра успішно використовується в інших державах. Проте, система ваучерів викликала бурхливу дискусію у суспільстві. Зокрема, радник президента Литви Міндаугас Лінге назвав ваучери "реліктом радянської епохи", а в литовських ЗМІ відзначили, що подібна система викликає сумніви у Міністерства сільського господарства.

Як писав УНН, українські політики також активно обговорювали ініціативу Литви про введення талонів на харчування.

Зокрема, народний депутат Петро Юрчишин, що Україна сьогодні не може собі дозволити реалізацію подібної програми підтримки бідного населення в силу її дорожнечі.

Зазначимо, що в Україні продовжують відчутно дорожчати продукти харчування. За словами депутата Сергія Тригубенка, не останню негативну роль в цьому питанні зіграла відмова держави від регулювання цін на соцпродукти.

"Відпускати ринок продуктів у вільне плавання можна лише за умови соціального благополуччя в країні. У нас же його немає... І сьогодні мало в якому садку і школі повноцінно годують дітей, а пенсіонери між сезонами збору овочів пересиджують на запасах і макаронах. При таких умовах держава не повинна і просто не мало права експериментувати з цінами на найнеобхідніше", - вважає політик.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,254.90
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,997.32