В больнице Индии из-за утечки кислорода погибли 24 пациента
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В больнице индийского штата Махараштра из-за утечки кислорода погибли 24 пациента с COVID-19, которые были на искусственной вентиляции легких. Об этом пишет УНН со ссылкой на NDTV.
Детали
Подача кислорода пациентам была приостановлена примерно на пол часа, за это время 24 из 150 пациентов умерли, ведь они требовали постоянной подачи кислорода под давлением.
Напомнив, Индия столкнулась с четвертой волной коронавируса. Ситуация в стране напряженная. Это может сказаться на поставках вакцин в другие страны.
Дополнение
Индия заявляет, что стала “самой быстрой страной в мире”, где ввели более 100 млн доз вакцин против коронавируса на фоне второй волны COVID-19.