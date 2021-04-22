У лікарні Індії через витік кисню загинули 24 пацієнти
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У лікарні індійського штату Махараштра через витік кисню загинули 24 пацієнти з COVID-19, які були на штучній вентиляції легенів. Про це пише УНН з посиланням на NDTV.
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Подача кисню пацієнтам була припинена приблизно на пів години, за цей час 24 з 150 пацієнтів померли, адже вони вимагали постійної подачі кисню під тиском.
Нагадавши, Індія зіткнулася з четвертою хвилею коронавірусу. Ситуація в країні напружена. Це може позначитися на поставках вакцин в інші країни.
Доповнення
Індія заявляє, що стала “найшвидшою країною у світі”, де ввели понад 100 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу на фоні другої хвилі COVID-19.