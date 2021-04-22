У лікарні Індії через витік кисню загинули 24 пацієнти

Деталі

Подача кисню пацієнтам була припинена приблизно на пів години, за цей час 24 з 150 пацієнтів померли, адже вони вимагали постійної подачі кисню під тиском.

Нагадавши, Індія зіткнулася з четвертою хвилею коронавірусу. Ситуація в країні напружена. Це може позначитися на поставках вакцин в інші країни.

Доповнення

Індія заявляє, що стала “найшвидшою країною у світі”, де ввели понад 100 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу на фоні другої хвилі COVID-19.