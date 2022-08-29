В Латвии учебный год начнут более 3300 детей из Украины

Детали

Данные о количестве учащихся могут изменяться. По последним подсчетам Министерства образования и науки, новый учебный год начнут 3339 украинских детей. Две трети будут учиться в школе, оставшаяся треть — в детских садах. Школы готовы и модели для их успешной реализации разные, заявили в ответственном министерстве.

В Риге в этом году будет около 700 детей научиться в муниципальных детских садах, еще 400 – в частных дошкольных учебных заведениях. В общей сложности в столице — около 2000 украинских детей.

Самым популярным среди украинцев учебное заведение является Рижская украинская средняя школа, потенциал которой, как говорится, полностью исчерпан. Мест больше нет.

Напомним

Украинские школьники столкнулись с проблемой в Польше.