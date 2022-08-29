У Латвії навчальний рік розпочнуть понад 3 300 дітей з України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У четвер, 1 вересня, у дитячих садках та школах Латвії новий навчальний рік розпочнуть понад 3300 українських дітей Про це повідомляє УНН з посиланням на портал lsm.lv.
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Дані про кількість учнів можуть змінюватися. За останніми підрахунками Міністерства освіти та науки, новий навчальний рік розпочнуть 3 339 українських дітей. Дві третини навчатимуться в школі, третина, що залишилася, — у дитячих садках. Школи готові, і моделі для їхньої успішної реалізації різні, заявили у відповідальному міністерстві.
У Ризі цього року буде близько 700 дітей навчитися у муніципальних дитячих садках, ще 400 – у приватних дошкільних навчальних закладах. Загалом у столиці — близько 2000 українських дітей.
Найпопулярнішим серед українців навчальний заклад є Ризька українська середня школа, потенціал якої, як кажуть, повністю вичерпаний. Місць більше немає.
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