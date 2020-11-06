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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 08:59 • 102714 просмотра

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В КСУ призвали государственных деятелей в Офисе Президента не впадать в панику и агонию

В КСУ призвали государственных деятелей в Офисе Президента не впадать в панику и агонию

Киев  •  УНН

 • 11954 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Конституционном суде Украины после заявлений советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка "об уродах и людях" призвали государственных деятелей не впадать в панику и агонию. Об этом говорится в заявлении КСУ, передает УНН.

"Уважаемые государственные деятели, чиновники и их советники, просим вас не впадать в панику и агонию. Решение всех проблем, в том числе политических, должно быть осуществлено исключительно конституционным способом. Это обеспечит деятельность государства в правовом поле, за что вы несете персональную ответственность", - отметили в КСУ.

Ранее в КСУ заявили , что высказывания советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка "об уродах и людях" в Конституционном суде Украины подрывают авторитет государства, нарушают этические нормы общения между людьми и свидетельствуют о низком уровне нравственной культуры этого лица.

Ранее Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

Также Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.

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