В КСУ призвали государственных деятелей в Офисе Президента не впадать в панику и агонию
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Конституционном суде Украины после заявлений советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка "об уродах и людях" призвали государственных деятелей не впадать в панику и агонию. Об этом говорится в заявлении КСУ, передает УНН.
"Уважаемые государственные деятели, чиновники и их советники, просим вас не впадать в панику и агонию. Решение всех проблем, в том числе политических, должно быть осуществлено исключительно конституционным способом. Это обеспечит деятельность государства в правовом поле, за что вы несете персональную ответственность", - отметили в КСУ.
Ранее в КСУ заявили , что высказывания советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка "об уродах и людях" в Конституционном суде Украины подрывают авторитет государства, нарушают этические нормы общения между людьми и свидетельствуют о низком уровне нравственной культуры этого лица.
Ранее Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.
29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.
Также Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.