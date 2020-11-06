У КСУ закликали державних діячів в Офісі Президента не впадати у паніку та агонію

"Шановні державні діячі, високопосадовці та їх радники, просимо вас не впадати в паніку та агонію. Вирішення всіх проблем, в тому числі політичних, повинне бути здійснено виключно в конституційний спосіб. Це забезпечить діяльність держави в правовому полі, за що ви несете персональну відповідальність", - наголосили у КСУ.

Раніше у КСУ заявили, що висловлювання радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка “про виродків та людей” в Конституційному суді України підривають авторитет держави, порушують етичні норми спілкування між людьми та свідчать про низький рівень моральної культури цієї особи.

Раніше Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

Також Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.