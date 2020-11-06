Висловлювання радника керівника Офісу Президента “про виродків та людей” підривають авторитет держави - КСУ

У КСУ зазначили, що відповідно до статті третьої Конституції України: Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

“Тому подібні висловлювання Михайла Подоляка підривають авторитет держави, порушують етичні норми спілкування між людьми та свідчать про низький рівень моральної культури цієї особи. Шановні державні діячі, високопосадовці та їх радники, просимо вас не впадати в ПАНІКУ та АГОНІЮ. Вирішення всіх проблем, в тому числі політичних, повинне бути здійснено виключно в конституційний спосіб. Це забезпечить діяльність держави в правовому полі, за що ви несете персональну відповідальність”, — йдеться в заяві.

Зазначимо, що Михайло Подоляк написав на своїй сорінці у Facebook, що у випадку з тривалою кризою в Конституційному суді мова йде виключно про “людей і виродків”.

“Ось прямо так, конкретно і по прізвищах. Яскрава червона лінія досить чітко відокремила одних від інших”, — наголосив він.

Раніше Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

Також Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.