Высказывания советника руководителя Офиса Президента "об уродах и людях" подрывают авторитет государства - КСУ

В КСУ отметили, что согласно статье третьей Конституции Украины: Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью. Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства. Государство отвечает перед человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства.

"Поэтому подобные высказывания Михаила Подоляка подрывают авторитет государства, нарушают этические нормы общения между людьми и свидетельствуют о низком уровне нравственной культуры этого лица. Уважаемые государственные деятели, чиновники и их советники, просим вас не впадать в панику и агонию. Решение всех проблем, в том числе политических, должно быть осуществлено исключительно конституционным способом. Это обеспечит деятельность государства в правовом поле, за что вы несете персональную ответственность", - говорится в заявлении.

Отметим, что Михаил Подоляк написал на своей странице в Facebook, что в случае с продолжающимся кризисом в Конституционном суде речь идет исключительно о "людях и уродах".

"Вот прямо так, конкретно и по фамилиям. Яркая красная линия довольно четко отделила одних от других", - подчеркнул он.

Ранее Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

Также Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.