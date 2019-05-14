В КСУ обнародовали постановление об увольнении Шевчука
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Конституционный Суд Украины сегодня на специальном пленарном заседании принял Постановление об увольнении Станислава Шевчука с должности судьи Конституционного Суда Украины на основании пункта 3 статьи 21 Закона Украины “О Конституционном Суде Украины”, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КСУ.
Как сообщили в пресс-службе КСУ, 14 мая 2019 года состоялось собрание судей Конституционного Суда Украины, на которых судьи КСУ приняли решение о недоверии Председателю Конституционного Суда Украины Станиславу Шевчуку и перешли к специальному пленарному заседанию.
"Конституционный Суд Украины на специальном пленарном заседании принял Постановление об увольнении Станислава Шевчука с должности судьи Конституционного Суда Украины на основании пункта 3 статьи 21 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, этот же день на специальном пленарном заседании Председателем Конституционного Суда Украины избрано Наталью Шапталу. В соответствии со статьей 33 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" Председатель Суда избирается на специальном пленарном заседании только на один трехлетний срок.
Как сообщал УНН, сегодня от должности председателя КСУ было освобождено Станислава Шевчука. Добавим, что "за" его увольнение проголосовали 12 судей.
Ранее УНН сообщал, что Шевчуку отказано в визе в США.
Также напомним, родной брат Станислава Шевчука Рулав Одд (Денис Шевчук) заподозрен в присвоении государственных средств.