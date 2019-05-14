Конституційний суд очолила жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Головою Конституційного Суду обрано Наталію Шапталу. "За" віддали голоси 12 суддів. Про це УНН повідомило поінформоване джерело.
"Новим головою Конституційного Суду обрано Наталію Шапталу. "За" - 12 суддів", - повідомило джерело.
Як повідомляв УНН, сьогодні з посади голови КСУ було звільнено Станіслава Шевчука. Додамо, що "за" його звільнення також проголосували 12 суддів.
Раніше УНН повідомляв, що Шевчуку відмовлено у візі до США.
Також нагадаємо, рідний брат Станіслава Шевчука Рулав Одд (Денис Шевчук) запідозрений у привласненні державних коштів.