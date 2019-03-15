Три будинки, брат-кримінальник, робота на росіян і зарплата у мільйон: що відомо про голову КСУ, якому судді оголосили бойкот

Згідно з декларацією судді, він живе з дружиною Галиною, сином Олегом і рідним братом. Останній значиться на іншому прізвищы і навіть для чогось поміняв собі ім'я. Раніше він був Одд Денис Володимирович, зараз же Одд Рулав Володимирович.

У користуванні сім'ї Шевчуків-Одд - квартира, дві земельні ділянки і три будинки - по одному у Харківській, Івано-Франківській областях, а також Києві. Столичний будинок суддя орендує у ДУСі (Державне управління справами).

Зарплата Шевчука у КСУ у 2017 році становила понад мільйон гривень. Аналогічну суму додому "приніс" і його брат Шевчук-Одд Денис-Рулав як дивіденди від "Української морської транспортної компанії" (УМТК).

У тому ж, 2017-му році ЗМІ повідомляли, що ця компанія брата голови КСУ фігурує у кримінальному провадженні за фактом розкрадання коштів Державного підприємства "Укрхімтрансаміак".

Під час слідства встановлено, що на балансі ДП "Укрхімтрансаміак" перебуває частина магістрального аміакопроводу "Тольятті - Одеса", який використовується для транзиту російського аміаку з "Тольяттіазот" - основного партнера українського "Укрхімтрансаміаку".

"Тольяттіазаот", яке мало у 2016 році платити за транзит аміаку 4,8 дол. за кожні 100 км відстані і 16,5 дол. за надання інших послуг, оскаржило ціну в суді і повернулося до ціни квітня 2011 року. Вказується, що цей тариф став найнижчим з 2014 року і призводить до щорічних збитків ДП "Укрхімтрансаміак", що своєю чергою провокує банкрутство українського держпідприємства.

При цьому з'ясувалося, що "Укрхімтрансаміак" і компанія Рулава-Дениса Одд-Шевчука "Українська морська транспортна компанія" уклали договір про надання допоміжних послуг, за які УМТК отримала близько 10 млн гривень у 2016 році. Звідти, ймовірно, і з'явилися дивіденди брата судді у 2017 році.

Фактично ці послуги надавалися не УМТК, а "Одеським припортовим заводом", і вищезгадані 10 млн грн просто виводилися на підконтрольну братові голови КСУ компанію "УМТК", а потім розподіляються між учасниками схеми.

Рулав Одд при цьому був радником в.о. директора ДП "Укрхімтрансаміак" Ігоря Трегубенко (не плутати з депутатом ВР Сергієм Тригубенком).

Слідчі визначили, що Одд мав значний вплив на діяльність ДП "Укрхімтрансаміак" і був тісно пов'язаний з росіянами, власниками "Тольттіазот", здійснюючи лобіювання їхніх інтересів в Україні. Теоретично, саме брат голови КСУ і міг сприяти виграшу росіян у судовому спорі за тарифи ДП "Укрхімтрансаміак".

Крім того Одд, Трегубенко і заступник директора ДП "Укрхімтрансаміак" Андрій Оганов пов'язані з діяльністю "Агріхаб-Південний". Ця компанія купує рідкий аміак за номінальною ціною і продає його підприємствам за ціною, яка диктується власниками цього підприємства та службовцями "Укрхімтрансаміаку".

У подальшому отримані від реалізації аміаку кошти перераховуються на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, конвертуються і розподіляються між усіма учасниками угоди - між власниками "Агріхаб-Південний" і службовцями "Укрхімтрансаміаку".