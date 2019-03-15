Три дома, брат-уголовник, работа на россиян и зарплата в миллион: что известно о главе КСУ, которому судьи объявили бойкот

Согласно декларации судьи, он живет с женой Галиной, сыном Олегом и родным братом. Последний значится на другой фамилии и даже зачем-то поменял себе имя. Ранее он был Одд Денис Владимирович, сейчас же Одд Рулав Владимирович.

В пользовании семьи Шевчуков-Одд - квартира, два земельных участка и три дома - по одному в Харьковской, Ивано-Франковской областях, а также Киеве. Столичный дом судья арендует у ГУДа (Государственное управление делами).

Зарплата Шевчука в КСУ в 2017 году составила более миллиона гривен. Аналогичную сумму в дом "принес" и его брат Шевчук-Одд Денис-Рулав в качестве дивидендов от "Украинской морской транспортной компании" (УМТК).

В том же, 2017-м году СМИ сообщали, что эта компания брата главы КСУ фигурирует в уголовном производстве по факту хищения средств Государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак".

В ходе следствия установлено, что на балансе ГП "Укрхимтрансаммиак" находится часть магистрального аммиакпровода "Тольятти - Одесса", которая используется для транзита российского аммиака с "Тольяттиазот" - основного партнера украинского "Укрхимтрансаммиака".

"Тольяттиазаот", которое должно было в 2016 году платить за транзит аммиака 4,8 долл. за каждые 100 км расстояния и 16,5 долл. за предоставление других услуг, обжаловало цену в суде и вернулось к цене апреля 2011 года. Указывается, что этот тариф стал самым низким с 2014 года и приводит к ежегодным убыткам ГП "Укрхимтрансаммиак", что в свою очередь провоцирует банкротство украинского госпредприятия.

При этом выяснилось, что "Укрхимтрансаммиак" и компания Рулава-Дениса Одд-Шевчука "Украинская морская транспортная компания" заключили договор о предоставлении вспомогательных услуг, за которые УМТК получила около 10 млн гривен в 2016 году. Оттуда, вероятно, и появились дивиденды брата судьи в 2017 году.

Фактически эти услуги предоставляла не УМТК, а "Одесский припортовый завод", и вышеупомянутые 10 млн грн просто выводились на подконтрольную брату главы КСУ компанию "УМТК", а затем распределяются между участниками схемы.

Рулав Одд при этом являлся советником и.о. директора ГП "Укрхимтрансаммиак" Игоря Трегубенко (не путать с депутатом ВР Сергеем Тригубенко).

Следователи определили, что Одд имел значительное влияние на деятельность ГП "Укрхимтрансаммиак" и был тесно связан с россиянами, владельцами "Тольттиазот", осуществляя лоббирование их интересов в Украине. Теоретически, именно брат главы КСУ и мог способствовать выигрышу россиян в судебном споре за тарифы ГП "Укрхимтрансаммиак".

Кроме того Одд, Трегубенко и заместитель директора ГП "Укрхимтрансаммиак" Андрей Оганов связаны с деятельностью "Агрихаб-Южный". Эта компания покупает жидкий аммиак по номинальной цене и продает его предприятиям по цене, которая диктуется собственниками данного предприятия и служащими "Укрхимтрансаммиака".

В дальнейшем полученные от реализации аммиака средства перечисляются на расчетные счета предприятий с признаками фиктивности, конвертируются и распределяются между всеми участниками сделки - между собственниками "Агрихаб-Южный" и служащими "Укрхимтрансаммиака".