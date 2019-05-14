Конституционный суд возглавила женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Председателем Конституционного Суда избрано Наталью Шапталу. "За" отдали голоса 12 судей. Об этом УНН сообщил информированный источник.
"Новым председателем Конституционного Суда избрано Наталью Шапталу. "За" - 12 судей", - сообщил источник.
Как сообщал УНН, сегодня от должности председателя КСУ было освобождено Станислава Шевчука. Добавим, что "за" его освобождение также проголосовали 12 судей.
Ранее УНН сообщал, что Шевчуку отказано в визе в США.
Также напомним, родной брат Станислава Шевчука Рулав Одд (Денис Шевчук) заподозрен в присвоении государственных средств.