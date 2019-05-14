Шевчука звільнили з посади судді КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Станіслава Шевчука звільнено з посади голови, а також судді Конституційного суду України. Про це УНН повідомили у КСУ.
За відповідне рішення проголосувало 12 суддів КСУ.
Тим самим вони підтримали висновок Комісії з питань регламенту та етики, який вказав на наявність підстав для звільнення Шевчука з посади судді Конституційного Суду України у зв’язку з “вчиненням ним істотного дисциплінарного проступку, грубим і систематичним нехтуванням своїми обов’язками, що є несумісним зі статусом судді Конституційного суду України”.
Раніше УНН повідомляв, що Шевчуку відмовлено у візі до США.
Також нагадаємо, рідний брат Станіслава Шевчука Рулав Одд (Денис Шевчук) запідозрений у привласненні державних коштів.