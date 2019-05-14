Шевчука уволили с должности судьи КСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Станислав Шевчук освобожден от должности председателя, а также судьи Конституционного суда Украины. Об этом сообщили УНН в КСУ.
За соответствующее решение проголосовали 12 судей КСУ.
Тем самым они поддержали вывод Комиссии по вопросам регламента и этики, который указал на наличие оснований для освобождения Шевчука от должности судьи Конституционного Суда Украины в связи с "совершением им существенного дисциплинарного проступка, грубым и систематическим пренебрежением своими обязанностями, несовместимо со статусом судьи Конституционного суда Украины".
Ранее УНН сообщал, что Шевчуку отказано в визе в США.
Также напомним, родной брат Станислава Шевчука Рулав Одд (Денис Шевчук) заподозрен в присвоении государственных средств.