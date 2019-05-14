У КСУ оприлюднили постанову про звільнення Шевчука
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Конституційний Суд України сьогодні на спеціальному пленарному засіданні прийняв Постанову про звільнення Станіслава Шевчука з посади судді Конституційного Суду України на підставі пункту 3 статті 21 Закону України “Про Конституційний Суд України”, передає УНН із посиланням на прес-службу КСУ.
Як повідомили у прес-службі КСУ, 14 травня 2019 року відбулися збори суддів Конституційного Суду України, на яких судді КСУ ухвалили Рішення про недовіру Голові Конституційного Суду України Станіславу Шевчуку та перейшли до спеціального пленарного засідання.
“Конституційний Суд України на спеціальному пленарному засіданні прийняв Постанову про звільнення Станіслава Шевчука з посади судді Конституційного Суду України на підставі пункту 3 статті 21 Закону України “Про Конституційний Суд України”, — йдеться у повідомленні.
За даними прес-служби, Цього ж дня на спеціальному пленарному засіданні Головою Конституційного Суду України обрано Наталю Шапталу. Відповідно до статті 33 Закону України “Про Конституційний Суд України” Голову Суду обирають на спеціальному пленарному засіданні Суду лише на один трирічний строк.
Як повідомляв УНН, сьогодні з посади голови КСУ було звільнено Станіслава Шевчука. Додамо, що "за" його звільнення проголосували 12 суддів.
Раніше УНН повідомляв, що Шевчуку відмовлено у візі до США.
Також нагадаємо, рідний брат Станіслава Шевчука Рулав Одд (Денис Шевчук) запідозрений у привласненні державних коштів.