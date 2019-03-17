В Кропивницком мужчину забили до смерти
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 17 марта. УНН. В Кропивницком 24 февраля в реанимации областной больницы от побоев умер мужчина, сейчас правоохранители расследуют обстоятельства преступления. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает корреспондент УНН.
С тяжелой черепно-мозговой травмой и внутричерепной гематомой пострадавшего в больницу доставили 17 февраля. Несмотря на попытки медиков спасти жизнь мужчине не удалось.
По предварительной информации, преступление совершила группа лиц.
Для установления окончательной причины смерти Кировский районный суд назначил судебно-медицинскую экспертизу.
Напомним, в Черкассах мужчину, который забил до смерти брата, приговорили к семи годам заключения.