У Черкасах чоловік забив брата до смерті
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У Черкасах чоловіка, який забив до смерті брата, засудили до семи років ув'язнення. Про це повідомляє прес-служба місцевої прокуратури, передає УНН.
Встановлено, що 39-річний чоловік на ґрунті тривалих особистих неприязних стосунків із рідним братом, систематично бив його кулаками у голову, тулуб, кінцівки та грудну клітину, що призвело до смерті.
"Вироком Придніпровського районного суду м. Черкаси зловмисника визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України та призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.
На цей час вирок не набрав сили та вивчається Черкаською місцевою прокуратурою на предмет законності.
Нагадаємо, на Кіровоградщині чоловік шваброю забив до смерті свого знайомого.